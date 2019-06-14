محافظ أسوان: 98% نسبة تنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية لمحطة صرف بلانة

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إن نسبة التنفيذ لمشروع المعالجة الثلاثية بمحطة الصرف الصحى ببلانة بمركز نصر النوبة، وصلت إلى 98%.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها محافظ أسوان، اليوم الجمعة، للمشروع الذى بلغت بتكلفته الإجمالية 100 مليون جنيه، للوقوف من أرض الواقع على الموقف التنفيذى ومعدلات إنهاء هذا المشروع الحيوى.

وأوضح "إبراهيم"، بأن المشروع يضم وحدات المعالجة الثلاثية وخط طرد بطول 1200 متر وبقطر 1200 مللى، وتصل طاقته إلى 32 ألف م3/ يوم قابلة للتوسعات المستقبلية.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية لمحطة بلانة للحد من تخزين أى كميات أخرى من المياه وذلك لتلافى عدم تكرار ما حدث فى السنوات السابقة من انهيار جسور أحواض التخزين وغرق الزراعات والقرى المجاورة.

وطالب المحافظ، بدراسة استثمار هذه المياه النقية فى الزراعات المتنوعة ، بجانب إقامة مزارع سمكية، مشدداً فى الوقت نفسه على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة وربطها بالشبكات لتكون مصدر رئيسى لمياه الشرب موزعه على قرى وادى النقرة بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه وذلك تلبية لمطالب أهالى هذه القرى.

وعلى جانب آخر، أعطى محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم بالاستمرار فى تنظيم قوافل ضبط الأداء والتى تم تشكيلها للمرور على المدارس بكل الإدارات التعليمية، وذلك من أجل تحقيق الانضباط الإدارى ورصد السلبيات وتعظيم الإيجابيات داخل المنظومة التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان له، أنه يتم تنفيذ هذه القوافل ضمن آلية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب للنهوض بالعملية التعليمية، وهو الذى يتطلب رصد كافة السلبيات والإيجابيات بمنتهى الشفافية الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التى تهدف لإحداث طفرة حقيقية على أرض الواقع داخل مدارس المحافظة المختلفة مما يساهم بدوره فى تهيئة المناخ الملائم أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب للوصول إلى أعلى مستوى من التحصيل الدراسى وتحقيق المراكز المتقدمة فى الأنشطة العملية والتعليمية.

ومن جانبه أوضح السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه تم تنظيم 3 قوافل ضبط أداء لمتابعة انضباط العاملين بالمدارس ورصد السلبيات ومعالجتها حيث ترأس القافلة الأولى وكيل إدارة أسوان التعليمية.