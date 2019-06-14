سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 07:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

لمربى الدواجن.. خطوات اتبعها لاحتواء مخاطر التقلبات الجوية × 6 معلومات

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:00 ص
لمربى الدواجن.. خطوات اتبعها لاحتواء مخاطر التقلبات الجوية × 6 معلومات دواجن - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع "، عددا من الإجراءات التى اتخذها مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، لتجنب مخاطر التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على مزارع الدواجن.

-ضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن طوال فترة النهار من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

-رش جدران وأسطح عنابر الدواجن من الخارج فى الصباح.

-الحفاظ على تبريد مياه الشرب.

-وضع مضادات الإجهاد الحرارى وفيتامين C فى الماء.

- الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والكبد.

-الاهتمام بالتهوية والتبريد داخل العنابر خلال فترات النهار، التى تشهد ارتفاعا كبير فى درجات الحرارة مع تقليل سمك أو عمق أرضيات العنابر خلال الصيف.

-ضرورة عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعانى فيها الدواجن من الإجهاد الحرارى.

-الأفضل تركيب خلايا تبريد على جانبى العنبر خلال فترات الصيف بما يمنح القطيع القدرة على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.


مزارع الدواجن

الموجة الحارة

الاجهاد الحرارى

الدواجن

اللقاحات البيطرية

التقلبات الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب وزير الزراعة تبحث مع خبراء أمريكيين تطوير الأمن الحيوى بمزارع الدواجن

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:39 م

حظر نقل الدواجن الحية "ولادة متعثرة".. "منتجى الدواجن" التطبيق فى الصالح العام.. ويخفض سعر المنتج لـ20%.. ويقضى على السماسرة.. 350 طن مخلفات يوميا بشوارع القاهرة.. والصناعة تدار بالموبايل والتسعير يخضع للهوى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:00 ص

"الخدمات البيطرية" تحدد 9 شروط للحصول على شهاد لتصدير الدواجن

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:00 ص

كيف نبنى صناعة قوية لقطاع الدواجن فى مصر؟.. رئيس الشعبة بغرفة القاهرة: نحتاج تسهيلات لتسجيل المزارع وأراضى للتوسعات الاستثمارية فى الظهير الصحراوى.. أحد المربين: خطة لمواجهة انتشار الأمراض وتوافر الأمصال

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة 15.3 مليار جنيه بموازنة العام الجديد

ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة 15.3 مليار جنيه بموازنة العام الجديد

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

لطلاب الثانوية.. 6 إجراءات للراغبين فى الالتحاق بمدينة زويل.. تعرف عليها

لطلاب الثانوية.. 6 إجراءات للراغبين فى الالتحاق بمدينة زويل.. تعرف عليها

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

فيديو وصور.. المنتخب يفوز على تنزانيا بهدف المحمدى فى البروفة الأولى قبل أمم أفريقيا 2019.. رمزى: الهدف الرئيسى من الوديات اكتشاف السلبيات.. وأجيرى يلجأ للأساسيين أمام غينيا.. و"صلاح" يخطف الأضواء

فيديو وصور.. المنتخب يفوز على تنزانيا بهدف المحمدى فى البروفة الأولى قبل أمم أفريقيا 2019.. رمزى: الهدف الرئيسى من الوديات اكتشاف السلبيات.. وأجيرى يلجأ للأساسيين أمام غينيا.. و"صلاح" يخطف الأضواء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة