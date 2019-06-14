لمربى الدواجن.. خطوات اتبعها لاحتواء مخاطر التقلبات الجوية × 6 معلومات

ينشر "اليوم السابع "، عددا من الإجراءات التى اتخذها مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، لتجنب مخاطر التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على مزارع الدواجن.

-ضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن طوال فترة النهار من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

-رش جدران وأسطح عنابر الدواجن من الخارج فى الصباح.

-الحفاظ على تبريد مياه الشرب.

-وضع مضادات الإجهاد الحرارى وفيتامين C فى الماء.

- الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والكبد.

-الاهتمام بالتهوية والتبريد داخل العنابر خلال فترات النهار، التى تشهد ارتفاعا كبير فى درجات الحرارة مع تقليل سمك أو عمق أرضيات العنابر خلال الصيف.

-ضرورة عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعانى فيها الدواجن من الإجهاد الحرارى.

-الأفضل تركيب خلايا تبريد على جانبى العنبر خلال فترات الصيف بما يمنح القطيع القدرة على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.