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لطلاب الثانوية العامة.. قوى ذاكرتك وزود تركيزك بقائمة مشروبات وأطعمة صحية

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:37 م
لطلاب الثانوية العامة.. قوى ذاكرتك وزود تركيزك بقائمة مشروبات وأطعمة صحية الثانوية
كتبت هند عادل

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فترة امتحانات الثانوية العامة من أصعب الأوقات على الطلاب قد يعانون خلالها من التوتر والقلق وعدم أخذ قسط كاف من النوم وإهمال تناول وجبات صحية، ما قد يؤثر على تركيزهم خلال أداء الامتحانات، وهناك أطعمة ومشروبات يجب الحرص على تناولها خاصة فى فترة الامتحانات للحفاظ على صحة المخ زيادة التركيز وزيادة الانتباه، حسبما ذكر موقع "webmed".

أطعمة ومشروبات لزيادة التركيز فى فترة الامتحانات

 

1- الخضروات 

تحتوى الخضروات على العديد من الفوائد الصحية للجسم، كما تعمل على تقوية الذاكرة ونمو القدرات العقلية لأنها تحتوى على العديد من الفيتامينات والكالسيوم التى تساعد على بناء الجسم بشكل صحى وسليم.
 

2- الفواكه 

تحتوى الفواكه على العديد من الفيتامينات والكالسيوم والبوتاسيوم التى تساعد فى بناء الذاكرة وتقويتها كما تحتوى على عناصر مفيدة للجسم فاحرص على تناول " الفراولة، الموز، البطيخ، الأناناس، التوت".
 

3- الشاى الأخضر 

يحتوى الشاى الأخضر على فيتامينات مفيدة فى بناء الجسم، وله العديد من الفوائد أهمها تحسين الذاكرة وتقويتها، كما يساعد على محاربة العديد من الأمراض مثل " القلب، السرطان".
 

4- المكسرات

تحتوى المكسرات على العديد من الفوائد للحفاظ على صحة الجسم، كما تساعد على تقوية الذاكرة وتكافح الإصابة بألزهايمر وبها فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة.
 

5- الينسون

تساعد الأعشاب الطبيعية فى التخلص من العديد من الأمراض أهمها ألزهايمر كما تعمل على تقوية الذاكرة وتحسينها والتخلص من الخمول والكسل.
 

6- العصائر الطبيعية

تحتوى العصائر الطبيعية على فوائد عديدة للجسم، كما تعمل على تقوية الذاكرة والتخلص من الخمول، ويساعد على حماية الجسم من العديد من الأمراض ومنح الجسم طاقة وأهمها "عصير الموز، الفراولة، الليمون، الجوافة".

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المذاكره

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