غدا.. 31 مرشحا يتنافسون على انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد

أعلن محمد حسنين، الأمين العام للغرفة التجارية ببورسعيد، بدء التصويت على انتخابات الغرفة التجارية غدا السبت، بصالة 6 أكتوبر بطرح البحر من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء .
وأكد حسنين، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدد المرشحين الذين يخضون الانتخابات 31 مرشحا لاختيار 8 أعضاء يمثلون جموع التجار، مضيفا أن عددا من يحق لهم التصويت 44 ألفا و25 تاجرا قاموا بتسديد الاشتراك لعام 2018 /2019.
وتابع: الانتخابات تجرى تحت إشراف مستشار من وزارة التجارة والصناعة لمتابعة الانتخابات من خلال 10 لجان من بينها 2 للشركات و8 آخرين للأفراد على أن يغلق باب التصويت الساعة الخامسة مساء تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان النتيجة مباشرة.
ومن جهة أخرى أكد حسنين أن هناك 8 آخرين يتم تعيينهم من قبل وزير التجارة والصناعة والمحافظ اللواء عادل الغضبان لاستكمال الأنشطة الأخرى كالملاحة والسياحة وغيرهما، ليصبح إجمالى عدد مجلس إدارة الغرفة 16 عضوا ويحق لهم اختيار الرئيس.
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