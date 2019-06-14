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غدا.. 31 مرشحا يتنافسون على انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:55 م
غدا.. 31 مرشحا يتنافسون على انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد محمد حسنين الأمين العام للغرفة التجارية ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أعلن محمد حسنين، الأمين العام للغرفة التجارية ببورسعيد، بدء التصويت على انتخابات الغرفة التجارية غدا السبت، بصالة 6 أكتوبر بطرح البحر من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء .

 

وأكد حسنين، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدد المرشحين الذين يخضون الانتخابات 31 مرشحا لاختيار 8 أعضاء يمثلون جموع التجار، مضيفا أن عددا من يحق لهم التصويت 44 ألفا و25 تاجرا قاموا بتسديد الاشتراك لعام 2018 /2019.

 

وتابع: الانتخابات تجرى تحت إشراف مستشار من وزارة التجارة والصناعة لمتابعة الانتخابات من خلال 10 لجان من بينها 2 للشركات و8 آخرين للأفراد على أن يغلق باب التصويت الساعة الخامسة مساء تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان النتيجة مباشرة.

 

ومن جهة أخرى أكد حسنين أن هناك 8 آخرين يتم تعيينهم من قبل وزير التجارة والصناعة والمحافظ اللواء عادل الغضبان لاستكمال الأنشطة الأخرى كالملاحة والسياحة وغيرهما، ليصبح إجمالى عدد مجلس إدارة الغرفة 16 عضوا ويحق لهم اختيار الرئيس.


بورسعيد

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انتخابات الغرفة التجارية

الغرفة التجارية ببورسعيد

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