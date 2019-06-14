صور.. رصف الشوارع الرئيسية بعد توصيل الغاز الطبيعى بزفتى فى الغربية

الغربية - محمد طارق

تابع مجلس مدينة زفتى بمحافظة الغربية، أعمال رصف الشوارع الرئيسية بالتنسيق مع مديرية الطرق بالغربية وذلك بعد توصيل كافة المرافق من "صرف صحى ، مياه ، تليفونات ، غاز الطبيعى".

وقام المجلس برصف الطبقة الأولى بشارع سكة طنطا بمدخل المدينة، ورصف شارع ابو الحسايب بالمدخل الجنوبى، وشارع الجيش، كما تم تجهيز الجزء الثانى من شارع الجيش استعدادا لرصفه .

وقال رئيس المدينة: إن المجلس يعمل على تنفيذ خطة رصف على أعلى مستوى ومطابقة للمواصفات بناء على تعليمات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، مضيفا أنه سيتم رصف جميع شوارع المدينة التى تم الانتهاء من توصيل المرافق لها .



أعمال الرصف بالمدينة



أعمال الرصف بالمدينة



جانب من اعمال الرصف