صور.. العلاج الحر بصحة سوهاج تغلق 17 منشأة بجرجا لمخالفتها شروط الترخيص

سوهاج محمود مقبول

قررت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة إغلاق عدد من العيادات الطبية والمعامل بمدينة جرجا جنوب المحافظة لعدم وجود تراخيص مسبقة أو مخالفاتها للإشتراطات الصحية المنظمة.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور الهيثم الملثم مفتش العلاج الحر ومحمد عبدالغنى مسئول العلاج الحر وبتأمين كامل من قوات الشرطة حيث تم المرور على العيادات والمعامل وأسفر المرور عن إغلاق 7 عيادات و6 معامل وعيادتان للأسنان ومستوصف طبى وعيادة جهاز هضمى وتبين من المرور عدم حصول تلك الإمكان بالتراخيص الطبية اللازمة طبقا لنصوص القانون المنظمة

ومن جانبه أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج لليوم السابع أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن الحملات المكثفة اليومية تعمل على ضبط أى مخالفات، وبخاصة ما يتعلق بصحة المواطنين، مطالباً المخالفين بتقنين أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات الطبية السليمة حفاظاً على حياة المواطنين والتزاماً بالقانون، مشيرا إلى أن المديرية تسعى حاليا بتوجيه أصحاب العيادات الخاصة بإعلان أسعار الكشف الطبى.



العلاج الحر بصحة سوهاج يغلق 17 منشأة طبية (1)



العلاج الحر بصحة سوهاج يغلق 17 منشأة طبية (3)



العلاج الحر بصحة سوهاج يغلق 17 منشأة طبية (4)



العلاج الحر بصحة سوهاج يغلق 17 منشأة طبية (8)



العلاج الحر بصحة سوهاج يغلق 17 منشأة طبية (9)



العلاج الحر بصحة سوهاج يغلق 17 منشأة طبية (11)