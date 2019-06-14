سقوط 33 متهما بالإتجار بالمواد المخدرة فى مداهمة بؤر إجرامية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

داهمت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، عدة بؤر إجرامية، لضبط حائزى المواد المخدرة بأنحاء المحافظة.

وأسفرت حملة أمنية، عن القبض على 33 تاجر مخدرات، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، اعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار.

وبلغ حجم المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين،1505 جرام حشيش، 890 قرص مخدر، و110 جرام استروكس، بالإضافة إلى 265 جرام هيروين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.