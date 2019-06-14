زيادة قيمة تعويضات أهالى نجع أبوعصبة بالأقصر لإنهاء "طريق الكباش"

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت لجنة صرف التعويضات الخاصة للشاغلين من أهالى نجع أبوعصبة بطريق الكباش الفرعونى بمحافظة الأقصر، إجتماع أقرت فيه زيادة قيمة التعويضات المستحقة للشاغلين المقررة لهم من قبل، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاستجابة السريعة للمواطنين، بعد تقدم العديد من الأهالى بطلبات لزيادة قيمة تلك التعويضات.

وقالت محافظة الأقصر – فى بيان– إن اللجنة قامت بمراجعة موقف تعويضات جميع الشاغلين لنجع أبوعصبة، واستقرت اللجنة على إضافة الزيادات الجديدة على مبلغ التعويض المقدر سابقا من اللجنة لكافة الشاغلين.

وتقدمت اللجنة بالشكر لكل المواطنين الشاغلين الذين تقدموا لصرف المبالغ المستحقة لهم، مؤكدة أنه سيتم الصرف اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا يوم الأحد القادم 16 يونيو 2019، كما تهيب بكافة الشاغلين ممن لم يتقدموا حتى الآن بسرعة التقدم برقم الحساب لإنجاز أعمال اللجنة المنعقدة بخصوص هذا الشأن، وسيتم استقبالهم بكل ترحيب وتشكر المحافظة لهم حسن تعاونهم.