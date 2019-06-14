رئيس وزراء باكستان ورئيس الصين يبحثان العلاقات الثنائية على هامش قمة شنجهاى

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بحث رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، والرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين وعددً من القضايا الدولية، وذلك خلال اللقاء الذى عقد بينهما على هامش قمة منظمة شنجهاى للتعاون فى عاصمة قيرغيزستان "بيشكيك".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية دكتور محمد فيصل - على موقع "تويتر" حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - أن الزعيمين أكدا التزامهما بتعزيز مناخ شراكة التعاون الباكستانية - الصينية، كما جدد خان تعهد حكومته بالإتمام المبكر لمشروعات الممر الاقتصادى الصينى - الباكستانى.

من جانبه، أعرب بينج عن تقديره للإجراءات الباكستانية فى مكافحة الإرهاب، كما اعترف بالدور الذى تلعبه فى إرساء السلم والإستقرار على المستوى الإقليمى، ويذكر أن خان التقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى حفل عشاء رسمى أقامه رئيس قيرغيزستان تكريما لزعماء الدول المشاركة فى القمة.