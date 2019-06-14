رئيس شركة ناقلة النفط اليابانية: الطاقم شاهد سفينة للجيش الإيرانى

رويترز

قال رئيس شركة كوكوكا سانجيو المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس، اليوم الجمعة، إن طاقم الناقلة شاهد سفينة للجيش الإيرانى الليلة الماضية واستبعد تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد.

وقال إن الناقلة تضررت من أشياء طائرة وإنها تتحرك بسلام باتجاه خورفكان.

كانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتى نفط فى خليج عُمان أمس الخميس مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.