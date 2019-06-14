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حبس شاب انتحل صفة ضابط شرطة بفيصل.. والمتهم: "كنت بنظم المرور"

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:22 م
حبس شاب انتحل صفة ضابط شرطة بفيصل.. والمتهم: "كنت بنظم المرور" متهم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شاب انتحل صفة ضابط شرطة، بمنطقة فيصل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها. 
 
ونجحت قوة أمنية من مباحث المرور، في القبض على شخص بعدما ضبطه بأحد شوارع منطقة فيصل، وعندما اقترب منه رجال الأمن حاول الهرب من القوة إلا أن ضباط الشرطة تمكنوا من ضبطه وبحوزته طبنجة.
 
واعترف المتهم لرجال المباحث، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا: "كنت بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده".
 
واستطرد المتهم أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عدد كبير من أقربائه ضباط، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا: "كان نفسي أبقى ظابط شرطة" وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

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انتحال صفة

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المرور

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