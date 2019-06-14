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حالة الطقس اليوم الجمعة 14-6-2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 14-6-2019 فى مصر والدول العربية درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

الطقس فى الأردن 

 
نهاراً
 
تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام بنحو 2-3 درجات مئوية.
ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في عموم المناطق.
وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة. 
 
وفي خليج العقبة:
 
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المناطق الجبلية.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاشخا دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق نهاراً، ولطيفاً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
 

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حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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