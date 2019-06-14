تعرف على أسباب وجود تورم مكان الفتق بعد الجراحة

كتبت إيناس البنا

إذا لم يكن الفتق ثابتًا فسيستمر في النمو، مما يؤدى إلى زيادة المضاعفات الأكثر خطورة مثل الخنق، و يمكن إصلاح الفتق الصغير جراحياً.

ويحدث اختناق للفتق عندما يتم دفع الكثير من الأمعاء من خلال الفجوة في البطن التي يخلقها الفتق، و يمكن بعد ذلك أن يتدفق الدم من الأمعاء أو ينقطع ، مما قد يشكل خطراً على الصحة، ويشعر المريض بألم شديد ويواجه أيضًا خطر التعرض لتلف خطير لهذا الجزء من الأمعاء وفقًا لموقع WebMD.

إذا ترك الأمر دون علاج ، يمكن أن يصبح الفتق كبيرًا لدرجة أنه يحتوي على جميع الأمعاء وأعضاء البطن معا ، مما يجعل تجويف البطن فارغًا، ما يشكل خطورة كبيرة لأنه إذا تم إعادة الأعضاء إلى تجويف البطن، فإن الوزن سيدفع الحجاب الحاجز لأعلى مما يؤدي إلى انهيار الرئتين.



تورم الفتق بعد الجرحة

ماهو تورم الفتق



يشير تورم الفتق في إلى حدوث تورم بعد الجراحة في الموقع الذي كان فيه الفتق، وللرجال يحدث في كيس الصفن والقضيب ، هو علامة على مجموعة السوائل الحميدة، حيث يحدث تورم في 15 % من المرضى بعد جراحة الفتق الإربي والتى غالبا ما تهدأ قريبا، ولكن إذا أصبح التورم أو الكدمة أسوأ أو مؤلماً ، فيجب على المريض الاتصال بالجراح.

ويمكن للرجال الذين خضعوا لجراحة الفتق أن يواجهوا تورمًا كبيرًا وربما كدمات في القضيب وكيس الصفن ، وفقًا لتقرير "Hernia Repair "إذا حدث ذلك ، فقد يكون التورم كبيراً.

العلاجات الوحيدة التي يوصي بها الأطباء عادة إذا كانت هذه المنطقة بها تضخم وضغطًا لتخفيف الألم والانزعاج، للمساعدة في عملية الشفاء النشاط المعتدل، مثل المشي والمتابعة مع الطبيب.