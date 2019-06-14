ترامب: مستعد لعقد محادثات مع إيران رغم الهجوم على ناقلتى نفط

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه مستعد لعقد محادثات مع إيران وقتما تكون مستعدة لذلك رغم تحميله طهران مسؤولية الهجوم على ناقلتى نفط فى خليج عمان. وفى مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال ترامب "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض... أنا مستعد عندما يكونون مستعدين... لست فى عجلة".

وردا على سؤال بشأن كيف يعتزم التعامل مع طهران ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلا قال ترامب "سنرى ما سيحدث".

وأثارت الهجمات التى وقعت أمس الخميس تساؤلات حول الملاحة عبر مضيق هرمز وهو ممر ملاحى رئيسى والخطوات التى يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لحماية المنطقة. وقال مسؤولون أمريكيون إن بلادهم ستدافع عن مصالحها.

وقال ترامب "لن يغلقوه. لن يتم إغلاقه. لن يتم إغلاقه لفترة طويلة"، وألقت إدارة ترامب بمسؤولية الهجمات على إيران استنادا إلى تسجيل فيديو صورته طائرة أمريكية يظهر ما قالت إنها دورية تابعة للحرس الثورى الإيرانى فى قوارب تقترب من إحدى الناقلتين قرب مضيق هرمز بعد الانفجارات وتزيل لغما لاصقا لم ينفجر.