بوتين: روسيا مستعدة لضمان إمدادات الكهرباء إلى الصين ومنغوليا

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أكد الرئيس الروسى فلاديمر بوتين، استعداد بلاده لضمان إمدادات الكهرباء دون انقطاع إلى الصين ومنغوليا، التى تعانى من نقص الطاقة.

وقال بوتين - خلال لقاء مع قادة الصين ومنغوليا على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون، اليوم الجمعة - "إن روسيا مستعدة لتعاون أوثق مع الصين ومنغوليا فى قطاع الطاقة، ونحن مهتمون بتلقى مقترحات ملموسة بشأن المشاريع المشتركة المحتملة من الشركاء الصينيين والمنغوليين"، وأضاف الرئيس الروسى، "نحن نقترح ضمان الإمداد المتواصل بالكهرباء الروسية للمناطق، التى تعانى من نقص الطاقة فى البلدان المجاورة لنا".

يُذكر أن العاصمة القرغيزية، بشكيك، احتضنت اليوم أعمال قمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاى للتعاون، وتأسست هذه المنظمة فى عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وفى يونيو 2017 حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة فى المنظمة، وفى الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك".