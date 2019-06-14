بلجيكا تستعيد 6 أطفال من أيتام أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا

رويترز

قالت الجماعة السورية المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة والتى تحتجز الآلاف من المتشددين وأفراد أسرهم، إن بلجيكا استعادت 6 أطفال من أيتام أعضاء تنظيم "داعش".

وقال مصطفى بالى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية - فى وقت متأخر أمس الخميس -على "تويتر"، فى معرض إعلانه للخطوة التى اتخذتها بلجيكا، "يجب أن يمتد ذلك إلى الرجال والنساء فى مخيماتنا وفى السجن وألا يقتصر على الأطفال".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على ربع سوريا شرقى نهر الفرات بعد أن أجبرت مقاتلى تنظيم "داعش" على الانسحاب فى سلسلة من الهجمات منذ عام 2015 بلغت أوجها فى مارس بهزيمة التنظيم فى أخر جيب له من الأراضى فى الباغوز القريبة من حدود العراق.

ومع ذلك، تقول قوات سوريا الديمقراطية إنها لا تستطيع احتجاز آلاف من أعضاء تنظيم "داعش" وأفراد أسرهم الذين استسلموا خلال الهجوم لأجل غير مسمى، وكثير من المحتجزين فى سجون أو فى مخيمات مكتظة للنازحين فى شمال شرق سوريا أجانب وما زال كثير منهم مؤيدين للعنف.

وكان مقاتلو التنظيم قد أتوا بعدد كبير من الأطفال إلى المناطق التى سيطروا عليها كما أنجبوا أطفالا تيتم بعضهم الآن أو صاروا فى حالة عوز أو بلا جنسية وصار مستقبلهم غامضا، وإلى الآن ترفض الدول الغربية استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى "داعش"، وتعتبرهم مصدر تهديد أمنى لها إذا عادوا إليها بينما تعرف أنها قد لا تستطيع محاكمتهم.