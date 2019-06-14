بعد أسابيع من الاعتداء عليه.. القضاء التركى يحبس صحفيا لانتقاده أردوغان

إيمان حنا

استمرارا لموجة الاعتداءات التى استهدفت 4 صحفيين مايو الماضى، أصدرت محكمة تركية حكما بحبس صحفى معارض يدعى يافوز سليم ديميراج، عاما، لانتقاده الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقد صدر الحكم بعد أسابيع من تعرض الصحفى لضرب مبرح من قبل مجهولين بمضارب "بيسبول"، وفق سكاى نيوز نقلا عن مصادر تركية.

يافوز سليم ديميراج كاتب عمود في صحيفة "ينيزاك" الوطنية التركية، ووجهت له تهمة إهانة الرئيس التركي.

ونقل ديميراج إلى المستشفى في 11 مايو الماضي بعد أن هاجمته مجموعة من 6 أو 6 أشخاص بمضارب "بيسبول" خارج منزله في أنقرة، عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني.

تعود الواقعة التي قضت المحكمة على أساسها بحبس الصحفي إلى عام 2015، وذلك خلال خطاب ألقاه في مؤتمر.

وورفض ديميراج تهمة "إهانة الرئيس" على اعتبار أن لها دوافع سياسية، وكتب في مقاله الأخير قبل يوم من سجنه، الخميس الماضي: "صدر الحكم غيابيا. القاضي لم يستمع لي".

ويدعم ديميراج حزبا معارضا كان جزءا من تحالف فاز مرشحه أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول، قبل إلغاء النتائج في وقت سابق وصدور قرار بإعادة الانتخابات.

وازداد عدد القضايا المرفوعة في المحاكم التركية ضد نشطاء وصحفيين بتهمة إهانتهم للرئيس، بشكل كبير منذ انتخاب أردوغان رئيسا في عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، تمت محاكمة أكثر من 12 ألف شخص بالتهمة ذاتها، وتستوجب عقوبة قصوى مدتها 4 سنوات، أو لفترة أطول إذا تم إهانة الرئيس علانية، وتعد "إهانة الرئيس" في تركيا "جريمة" وفقا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي.

وقالت صحيفة "ينيساج" التركية إن الكاتب يافوز سليم ديميراغ تعرض للضرب على أيدي 5 أو 6 أشخاص بمضرب بيسبول، بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني، الجمعة، ثم هرب المعتدون في سيارة.