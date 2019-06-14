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بالأرقام.. تعرف على تنسيق المحافظات للقبول بالصف الأول الثانوى

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:00 ص
بالأرقام.. تعرف على تنسيق المحافظات للقبول بالصف الأول الثانوى تنسيق - أرشيفيه
المحافظات إبراهيم سالم – جاكلين منير – هاني فتحي – عبده عبد الباري – مصطفى عادل – حسن مشالي – إيمان مهني – عماد عرفه – ماهر أبو نور – شريف الديب – سارة الباز

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أعلنت العديد من المحافظات درجات القبول بالصف الأول الثانوي للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بالمحافظات المختلفة، وذلك استعدادا لبدء تلقي طلبات التقديم لهؤلاء الطلاب لانطلاق العام الدراسي الجديد 2019/2020، جميع المحافظات، وتباينت تلك الدرجات ما بين محافظة لأخري، وفقا لأعداد المدارس المتاحة وعدد الطلاب المطلوب بكل مدرسة تحقيقا لكثافات معينة، والتى جاءت على النحو التالى:

215 درجة للقبول بالصف الأول الثانوى بالإسكندرية

فى البداية، صرح مصطفى العجمي، مدير مديرية التربية والتعليم، بأن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اعتمد تنسيق القبول للالتحاق بالصف الأول بالثانوية العامة للعام الدراسى 2019 - 2020 بحد أدنى 215 درجة كمرحلة أولى.

ومن ناحية أخرى أفاد عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفنى، بأنه تم اعتماد تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالتعليم الفنى بجميع نوعياته "زراعى، صناعى، تجارى، فندقى" للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بدرجات نجاح متفاوتة ومتباينة فيما بين مدارس التعليم الفنى بالمحافظة وتتراوح درجات القبول بها بين 143 درجة و220 درجة كمرحلة أولى.

220 درجة للقبول بالصف الأول الثانوي ببني سويف

فيما أكد محمد حسام الدين أحمد، وكيل وزارة التعليم، أن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اعتمد درجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوى لتكون 220 درجة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذى يتناسب مع المجموع التكرارى 15 ألفا و567 طالبا وطالبة.

وأضاف محمد حسام، فى بيان، أن كثافة طلاب الصف الأول الثانوى داخل الفصول 49.9% خلال العام الدراسى الجديد.

228 درجة للقبول بالصف الأول الثانوي بالقليوبية

وفى هذا السياق، اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 228 درجة.

وأكد المحافظ، أنه بارتفاع درجات طلاب الشهادة الإعدادية عن العام السابق وزيادة عدد الناجحين وإستمرار نفس درجات القبول للعام السابق يرجع إلى جهود المحافظة فى إفتتاح فصول جديدة بالتعليم الثانوى لإستيعاب الزيادة الطلابية لهذا العام.

220 درجة للقبول بالصف الأول الثانوى بدمياط

من ناحيتها، اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،  تنسيق القبول لمرحلة الثانوية العامة على مستوى المحافظة، ليكون المجموع للثانوى العام 220 درجة.

وأكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تمت مراعاة كثافة الطلاب والمواقع الجغرافية التى يقطنون بها، ومصلحتهم ومصلحة أولياء الأمور وظروفهم الاقتصادية.

230 درجة للقبول بالصف الأول الثانوى بالغربية

كما اعتمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفنى، بحيث يكون 230 درجة الثانوى العام وفق كثافة الفصل 45 طالب وطالبة، حيث متوقع قبول 31263 طالب وطالبة بنسبة 56,4% من إجمالى الناجحين فى المرحلة الإعدادية.

أما بالنسبة لتنسيق مدارس التعليم الفنى يكون كالتالى طنطا الكهربائية الإلكترونية 220 درجة ومدارس طنطا والمحلة وكفر الزيات وزفتى الميكانيكية 200 درجة ومدرسة الشهيد خالد محمد دبور الزخرفية بالمحلة 185 درجة.

أما المدارس الزخرفية بزفتى وطنطا وسمنود والسنطة وكفر الزيات وقطور ومدرسة محمد صلاح الصناعية ببسيون 180 درجة، بينما الفصول الملحقة للتعليم المزدوج بالمدارس الصناعية التالية (طنطا الصناعية بنات وطنبارة الصناعية بنات والمحلة الصناعية بنات يكون تنسيقها 200 درجة ويكون تنسيق مدرسة المحلة الكبرى للتعليم والتدريب المزدوج بالراهبين والفصول الملحقة للتعليم المزدوج بالمدارس الصناعية فى (طنطا الميكانيكية – المحلة الميكانيكية – المنشأة الجديدة الصناعية بنات والشين الصناعية بنات) 190 درجة.

درجات القبول بإدارات مرسي مطروح تتراوح ما بين 180 درجة حتى 210 درجة

فيما اعتمد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، التنسيق المبدئي لالتحاق خريجي الشهادة الإعدادية، بالتعليم الثانوي للعام الدراسي المقبل 2020/2019.

وجاء تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، بمدارس إدارة مطروح التعليمية بحد أدني 210 درجة، والإدارة التعليمية بالنجيلة 210 درجة والإدارة التعليمية والإدارة التعليمية براني 195 درجة والإدارة التعليمية بالسلوم بحد أدني 180 درجة والإدارة التعليمية بسيوه بحد أدني 205 درجة، والإدارة التعليمية بالضبعه بحد أدني 180 درجة والإدارة التعليمية بالعالمين بحد أدني 180 درجة والإدارة التعليمية بالحمام بحد أدني 220 درجة والإدارة التعليمية بالبنجر بحد أدني 190 درجة.

225 درجة للقبول بالصف الأول الثانوي بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام، وقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة، والثانوي العام خدمات 180 درجة، والثانوى الخاص 140 درجة، بزيادة فى أعداد المتقدمين لمرحلة الثانوية العامة بنسبة 5%، وزيادة 50 فصل دراسي جديد عن العام الماضي لإستقبال الطلاب الجدد .

كما اعتمد المحافظ، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2019 /2020 م،وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي– زراعي– تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج.

205 درجة للقبول بالصف الأول الثانوى بالبحر الأحمر

وفى محافظ البحر الأحمر، أعلنت مديرية التربية والتعليم، عن مجموع قبول الدرجات بالثانوية العامة بواقع 205 درجة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية، عدا مدينة مرسى علم والشلاتين وحلايب، الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة فيها 140 درجة، بشرط الحصول الإعدادية من تلك الإدارات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن  بالنسية للمدارس الثانوية الرسمية والخاصة، يتم القبول طبقا للشروط الخاصة بالقرار الوزارى رقم 285 وتعديلاته مع الالتزام بالكثافة المقررة.

كذلك أكدت المديرية في بيان لها  أن درجات القبول فى المدارس التجارة الفنية نظام ال 5 سنوات 200 درجة، وفصول البترول من مجموع درجات 260، وفصل الالكترونيات من 220، والتبريد والتكييف 220 وذلك فى مدينة غارب، وتخصص فنى تركيبات طاقة للبنات بالغردقة من 210 درجة.

220 درجة للقبول بالصف الأول الثانوى بالوادى الجديد

قال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اعتمد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفنى.

وأضاف التداوى أنه جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 220 درجة بواقع 50% من إجمالى أعداد الناجحين البالغ عددهم 4263 طالباً .

أكد التداوى أن عدد الطلاب المتوقع قبولهم فى التعليم العام 2132 وعدد الطلاب المتوقع قبولهم فى التعليم الفنى 2131.

230 درجة للقبول بالصف الأول الثانوي بالدقهلية

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018/2019 بمجموع 230 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وقال محافظ الدقهلية، فى بيان: إننا نعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية بالدقهلية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

ومن جانبه أعلن على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات 229، ونظام الثلاث سنوات 210، والثانوي الفني الصناعي خمس سنوات 200 درجة، وثلاث سنوات 195، و145درجة للثانوي الزراعي، والثانوي التجاري خمس سنوات 200 درجة، ونظام ثلاث سنوات 140 درجة ،والثانوي الفندقي المزدوج 185 درجة ،والثانوي الصناعي المزدوج 165،ثانوي زراعي وتجاري مزدوج 140 درجة.

 

 

 


تنسيق الشهادة الإعدادية

درجات القبول بالصف الاول الثانوي

الصف الاول الثانوي

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