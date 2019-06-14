انقطاع المياه 10 ساعات عن مناطق بكوم أمبو بسبب كسر خط رئيسى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

يجرى فريق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عملية إصلاح خط مياه رئيسى تعرض لكسر مفاجئ بمدينة كوم أمبو، وأدى إلى غرق الشوارع بالمياه، وتسبب فى انقطاع المياه لأكثر من 10 ساعات بمحيط منطقة الكسر.

وكان بلاغاً وصل إلى غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، من أهالى مدينة كوم أمبو يفيد بوجود كسر مفاجئ فى خط رئيسى 400 مللى، بالمنطقة الواقعة خلف موقف الأتوبيسات، وتسبب فى غرق الشوارع وتسلل المياه إلى المنازل الواقعة فى المنطقة، مما اضطر المسئولين عن الصيانة إلى قطع المياه عن المنطقة لأكثر من 10 ساعات ومواصلة أعمال إصلاح الكسر.



إصلاح الكسر



المياه تتسلل إلى موقف السيارات



جانب من عملية الإصلاح