"الكاثوليكية" ترقى متحدثها الرسمى لدرجة أسقف والفاتيكان تعتمد القرار

كتبت سارة علام

اعتمد قداسة البابا فرنسيس اليوم الجمعة انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب هانى نصيف باخوم أسقفا للدائرة البطريركية، لشئون الإيبارشية البطريركية، على كرسى كاباسا الفخرى، متّخذا اسم الأنبا باخوم، بعد أن كان يشغل منصب المتحدث الرسمى للكاثوليك فى مصر.

ولد الأب هانى نصيف واصف باخوم فى 4 مايو 1974 بالقاهرة، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996.

التحق بإكليريكية أم الفادى بروما عام 1998، وأنهى بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2002.

سيم (عين) كاهنا فى 29 ديسمبر 2004، وحصل على الدكتوراه فى القانون الكنسى من جامعة اللاتيرانو عام 2009. بعد السيامة الكهنوتية عُين مساعداَ للراعى بكنيسة القديس إيريناوس بروما، ثم من عام 2005 حتى 2010 نائب مدير إكليريكية أم الفادى بلبنان. تم تعيينه سكرتيراً لبطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك من عام 2010 حتى 2015، و عمل أيضا عام 2010 كأمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

منذ عام 2015 يعمل كوكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك ورئيس المجلس الروحى الدرجة الثانية. أُسندت له بعض المهام الاخرى كالمكتب الإعلامى الكاثوليكى بمصر، والممثل القانونى لمدارس سان جورج مصر الجديدة.

قام بالتدريس فى بعض الجامعات للاهوت مثل اللوجانو بسويسرا، والمعهد الحبرى الشرقى بروما. وكذلك بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادى، وكلية العلوم الدينية بالسكاكينى. يجيد اللغات العربية، الفرنسية، والإيطالية، والإنجليزية.