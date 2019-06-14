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القبض على عاطل وبحوزته 47 تذكرة هيروين فى الغربية

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:15 م
القبض على عاطل وبحوزته 47 تذكرة هيروين فى الغربية عاطل - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات والنقيب محمد خطاب معاون المباحث من ضبط " ى  ص ا" 32 سنة عاطل ومقيم منشأه الكردى ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيه إطلاق أعيرة نارية ، حيث تم ضبطة وبحوزته 47 تذكره هيروين مجهزة للبيع ، هاتف محمول، مبلغ مالى.

تم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر واخطار النيابة للتحقيق.


مباحث الغربية

هيروين

كفر الزيات

مركز كفر الزيات

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