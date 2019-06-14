العراق تعلن القبض على عدد من المتهمين بالإرهاب فى ديالى

بغداد أ ش أ

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية العراقية،اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب فى محافظة ديالى.

وذكرت المديرية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"العراقية،"إن قوات مديرية الشؤون الداخلية والأمن فى محافظة ديالى تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بعد متابعتهم ونصب الكمين لهم".

وأضافت أن ثلاثة متهمين منهم مطلوبون بتهم الإرهاب، والآخر مطلوب وفق احكام المادة 453 ، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".