السنودس الكاثوليكى: تقدم كبير فى العلاقات بين الطوائف

سارة علام

جدد آباء سنودس الأساقفة الكاثوليكى (الهيئة العليا للكنيسة الكاثوليكية) شكرهم لله على التقدم الكبير فى العلاقات المسكونية بين الكنائس فى مصر.

واعتبر بيان السنودس الصادر صباح اليوم بعد اجتماعات الأساقفة أن هذا التقارب فى العلاقات من شأنه أن يعلن بوضوح رسالة المحبة الإنجيلية لكل المؤمنين.

وفى نفس السياق هنأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر كل الشعب المسيحى، بمناسبة عيد حلول الروح القدس أو عيد العنصرة الأحد المقبل.

واختتم البيان: نصلى للرئيس عبد الفتاح السيسى وكل معاونيه، لكى يعطيهم الله تعالى القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية فى كل ربوع البلاد، وكذلك الحفاظ على أمنها واستقرارها، لتبقى مصرنا الحبيبة بلد الأمن والتنمية لتظل كما كانت دائما، منارة لكل الشعوب.

جدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية استضافت هذا العام يوم الإخاء والمحبة الكاثوليكية الأرثوذكسية إذ تشهد العلاقات مع الكنيسة القبطية تقاربًا غير مسبوق.