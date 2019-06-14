التحريات تؤكد مقتل شاب السلام بالأسلحة البيضاء على يد عاطلين

تسلمت نيابة السلام، تحريات المباحث بواقعة قتل متهمين لآخر بمنطقة النهضة فى مدينة السلام، بالأسلحة البيضاء.

وأثبتت التحريات، صحة الواقعة بقيام المتهمين بقتل المجنى عليه، وطعنه بالطريق العام، لخلافات فيما بينهما.

وتمكنت قوات الأمن، من القبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام، وأمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط واقعة مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لتحديد هوية المتهمين.

وكشف مصدر أمنى أن المجني عليه هو "م.م"، وكشفت تحريات المباحث قيام عاطلين، بالهجوم علي المجني عليه في بالطريق العام، وسددوا له عدة طعنات وفروا هاربين.

ترجع الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الأهالي، يفيد بقيام عاطلين، بتسديد عدة طعنات لشاب، حتي لفظت أنفاسه الأخيرة، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.