ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم جرار زراعى بسيارة نقل لــ 6 بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم جرار زراعى بسيارة نقل بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة إلى 6 عمال زراعيين من أبناء قرية المنيرة مركز القناطر بمحافظة القليوبية.

وتوفي أحد المصابين داخل العناية المركزة وخيمت حالة من الحزن داخل القرية على وفاة 6 من أبنائها دفعة واحدة في الحادث، وأكد الأهالي أن المتوفين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و20 عاما، وأنهم من أسر بسيطة كانوا في طريقهم لكسب لقمة العيش وتدبير مصروفاتهم واحتياجاتهم واحتياجات أسرهم.

وشارك الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة في جنازة ضحايا الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب تصريح النيابة بدفن الجثامين وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع لوداع 5 من خيرة شباب القرية بينما ينتظر الأهالي تشييع الحالة السادسة التي أعلن وفاتها اليوم.