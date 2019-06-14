إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية بقطاع غزة

غزة /أ ش أ/

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتمركزين خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل، شرق القطاع، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين فى المسيرات، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كان آلاف الفلسطينيين قد توافدوا عصر اليوم الجمعة إلى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى جمعة "لا لضم الضفة".

ووصل الفلسطينيون الى مخيمات العودة الخمس برفح وخان يونس جنوب قطاع غزة ثم مخيم العودة شرق البريج وسط القطاع وغزة والشمال استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة فى الجمعة الـ 61.

ونشرت قوات الاحتلال قوات إضافية على طول الحدود استعدادا لقمع المتظاهرين.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة أن عدد الشهداء منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار فى الثلاثين من مارس 2018 بلغ 306 شهداء، فيما زاد عدد المصابين عن سبعة عشر ألفا.

من جهة أخرى، تجدد اندلاع الحرائق فى الحقول الزراعية التابعة للمستوطنين فى غلاف غزة ، مساء اليوم، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 حرائق اندلعت فى غلاف غزة حتى اللحظة بفعل البالونات الحارقة، الأمر الذى أدى لتضرر الكثير من المحاصيل الزراعية.

وأكد موقع حدشوت 24 العبري، اندلاع حريقين فى ناحال عوز وغابة سيمحوني، فى حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن حريقا ثالثا اندلع فى المجلس الإقليمى (شعر هنيغف) بفعل البالونات الحارقة التى أطلقت من غزة.