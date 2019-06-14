سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 06:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية بقطاع غزة

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:42 م
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية بقطاع غزة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
غزة /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتمركزين خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل، شرق القطاع، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين فى المسيرات، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كان آلاف الفلسطينيين قد توافدوا عصر اليوم الجمعة إلى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى جمعة "لا لضم الضفة".

ووصل الفلسطينيون الى مخيمات العودة الخمس برفح وخان يونس جنوب قطاع غزة ثم مخيم العودة شرق البريج وسط القطاع وغزة والشمال استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة فى الجمعة الـ 61.

ونشرت قوات الاحتلال قوات إضافية على طول الحدود استعدادا لقمع المتظاهرين.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة أن عدد الشهداء منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار فى الثلاثين من مارس 2018 بلغ 306 شهداء، فيما زاد عدد المصابين عن سبعة عشر ألفا.

من جهة أخرى، تجدد اندلاع الحرائق فى الحقول الزراعية التابعة للمستوطنين فى غلاف غزة ، مساء اليوم، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 حرائق اندلعت فى غلاف غزة حتى اللحظة بفعل البالونات الحارقة، الأمر الذى أدى لتضرر الكثير من المحاصيل الزراعية.

وأكد موقع حدشوت 24 العبري، اندلاع حريقين فى ناحال عوز وغابة سيمحوني، فى حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن حريقا ثالثا اندلع فى المجلس الإقليمى (شعر هنيغف) بفعل البالونات الحارقة التى أطلقت من غزة.

 


الفلسطينيين

قمع الاحتلال

مسيرات سلمية

قطاع غزة

عنف الاحتلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة