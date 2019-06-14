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أمريكا تبرم صفقة بتزويد الجيش اليونانى بـ70 مروحية عسكرية

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:39 ص
أمريكا تبرم صفقة بتزويد الجيش اليونانى بـ70 مروحية عسكرية الجيش اليونانى
كتب: أحمد علوى

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أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة أبرمت صفقة تسلم بموجبها اليونان 70 مروحية عسكرية، بشروط مخففة جدا، ما يعد رسالة تحد أمريكية موجهة إلى تركيا.

وأكدت صحيفة ΤO BHMA اليونانية بأن أثينا دفعت للحصول على المروحيات 44 مليون دولار فقط فى الصفقة التى تقدر قيمتها الفعلية بـ589 مليون دولار، وتشمل 70 مروحية من طراز H-58D Kiowa Warrior سحبت من ترسانة الجيش الأمريكى.

وذكرت الصحيفة أن اليونان سيحصل بموجب الصفقة على قطع غيار كانت مخصصة لتونس وكرواتيا، وأكبر عدد من المحركات مقارنة مع ما ينص عليه الاتفاق الأصلى، وكذلك على أنظمة المحاكاة الخاصة بتدريب الطيارين، علاوة على مروحيات من طراز 10 CH-47D.

ويبدو أن هذه المروحيات ستسهم بشكل ملموس فى تعزيز سلاح الجو اليونانى، ورأت الصحيفة فى الصفقة "الحيوية جدا" مؤشرا على "تعزيز العلاقات الأمريكية اليونانية العسكرية الاستراتيجية فى وجه التحديات التركية المتزايدة فى بحر إيجه وشرق المتوسط".

 

يشار إلى أن التوتر لا يزال مستمرا بين أثينا وأنقرة، إذ ترى اليونان فى المناورات العسكرية التركية ببحر إيجه استفزازا خطيرا.

 

وقالت الصحيفة إن أثينا رصدت الثلاثاء الماضى 99 خرقا لمجالها الجوى، وتحليق خمس مقاتلات تركية فوق جزر جنوب شرقى بحر إيجه.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تأتى على خلفية الخلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية، وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها فى هذه الحالة وتعليق صفقة تصدير مقاتلات "إف-35" إلى تركيا.

 

ولفتت الصحيفة إلى ورود أنباء تفيد بأن البنتاجون يبحث عن شركاء محتملين جدد لإمداده بقطع من "إس-35" قد بدأت تركيا إنتاجها.

 


امريكا

الجيش اليونانى

وزارة الدفاع الامريكية

اخبار العالم

البنتاجون

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