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أسعار النفط تواصل الحفاظ على مكاسبها بعد استهداف ناقلتين بمياه الخليج

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:22 م
أسعار النفط تواصل الحفاظ على مكاسبها بعد استهداف ناقلتين بمياه الخليج نفط "ارشيفيه"
كتبت – مروة الغول

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بعد الارتفاعات التي سجلتها أسعار النفط أمس، وذلك علي أثراستهداف ناقلتي نفط مياه خليج عمان حيث أدى ذلك الهجوم إلى  غرق  إحدى هاتين السفينتين، حيث  جاءت تلك الارتفاعات بسبب المخاوف من تأثر إمدادات  النفط الخام  من منطقة  الشرق الأوسط .

وواصلت اليوم أسعار النفط ارتفاعها حيث سجل  خام برنت 61.50 دولار للبرميل  وسجل خام غرب تكساس الوسيط 52.66 دولار للبرميل  محافظه علي الارتفاعات والتى حققتها أمس وجاءت تلك الارتفاعات من المخاوف من انخفاض الإمدادات  النفطية من منطقة الخليج العربي، والتى تعد من أهم مناطق الإمدادات النفطية بالنسبة للعالم .

ويأتى حادث استهداف ناقلتي نفط مياه خليج عمان بعد نحو  شهر تعرض 4 سفن شحن لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات  ، وتتضمن تلك السفن  اثنين  سعوديين  وواحدة إماراتية  وواحده ونرويجي  وذلك خلال منتصف شهر مايو الماضي، وتؤثر تلك النوع من  الحوادات والمتعلقة بإستهداف الناقلات النفطية على  إمدادات النفطالقادمة من منطقة الشرق الأوسط وتؤدي الي تأخرها ، مما يؤدى إلى حدوث حالة من القلق والتخوف لأسواق النفط العالمية  والتى دفعت أسعار النفط للارتفاع.

واليوم حمل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ،الجمهورية الإيرانية مسئولية الهجوم  تلك النافلتين والتى تعرضت لهجوم أمس في مياة خليج عمان  قائلا " أن إيران هي المسئولة عن هذا الهجوم ".

ومن جانبه قال هيروشيجا سيكو وزير التجارة اليابانى ، أنهم يراقبون عن كثب أسعار النفط عقب تعرض ناقلتى النفط أمس للهجوم  حيث أن أحد تلك الناقلتين  يتم تشغيلها من جانب شركة يابانية قائلا " أنه إنه لا يمكن التنبؤ كيف ستتحرك أسعار النفط لافتا أن تللك الهجمات لم تعطل إمدادات الطاقة اليابانية".

 وفى هذا الإطار خفضت وكالة الطاقة الدولية، تقديراتها لنمو الطلب فى 2019 بمقدار 100 ألف برميل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكنها قالت إن النمو سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا فى 2020 موضحة أن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية، على الرغم من أن النمو سيلقى الدعم من حزم التحفيز والدول النامية فى 2020.

فيما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس ، استمرار تراجع إنتاج النفط لدى أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال شهر مايو الماضي، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها في خمس سنوات،  وكان هذا التراجع  بمقدار 236 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي ليصل إلى 29.88 مليون برميل يوميًا ،وحذرت المنظمة

وتُعد تلك المرة الأولى التي ينخفض فيها إنتاج "أوبك" عن 30 مليون برميل يوميًا منذ شهر يونيو لعام 2014، في ظل مناقشة أعضاء المنظمة الدولية إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر إضافية.

وكانت ناقلتي نفط قد تعرضت في خليج عمان حيث أصيبت أحد إحدى الناقلتين بصاروخ طوربيد وترفع إحدى الناقلتين علم جزر مارشال والثانية ترفع علم بنما.


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