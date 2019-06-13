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4 انواع من المكسرات تعزز الصحة.. الفستق يحافظ على صحة القلب

الخميس، 13 يونيو 2019 01:30 م
4 انواع من المكسرات تعزز الصحة.. الفستق يحافظ على صحة القلب مكسرات - ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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المكسرات لها العديد من الآثار الإيجابية على مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالى تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان.

وتوصي العديد من الدراسات بتناول المكسرات يوميًا ، ولكن أيها أفضل؟ وقد قدم فريق من الباحثين عبر تقرير حديث نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNEws”، أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم، وتشمل:

الفستق
 

يحتوي على مضادات الأكسدة بما في ذلك اللوتين ، وهو مهم لصحة العين، وبيتا كاروتين وفيتامين E الذى قد يساعد في خفض الكولسترول LDL "الضار" والحفاظ على صحة القلب.

 

اللوز
 

هو مصدر ممتاز لفيتامين E والمغنيسيوم ، بالإضافة إلى كمية جيدة من الكالسيوم، حيث وجدت دراسة كورية أن تناول حوالي حفنة من اللوز يوميًا يمكن أن يحسن مستويات جميع الدهون في الدم ، بما في ذلك الدهون الثلاثية.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة فلوريدا أن محتواه من الألياف يمكن أن يعزز البكتيريا الجيدة في الأمعاء والصحة الجيدة بشكل عام.

البندق
 

غني بفيتامين E وكذلك النحاس والمعادن والمنجنيز، ويتم وضعه جنب إلى جنب مع اللوز والجوز ، كغذاء لحماية صحة الدماغ.

الجوز "عين الجمل"
 

يتصدر الجوز العديد من القوائم التي تحتوي على ضعف مضادات الأكسدة الموجودة في المكسرات الأخرى مع وفرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، بالإضافة إلى الفوائد الصحية للقلب، فقد يقلل تناول الجوز من خطر الاكتئاب.

 

 


مكسرات

فوائد البندق

فوائد اللوز

فوائد عين الجمل

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