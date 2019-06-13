4 انواع من المكسرات تعزز الصحة.. الفستق يحافظ على صحة القلب

كتب بيتر إبراهيم

المكسرات لها العديد من الآثار الإيجابية على مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالى تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان.

وتوصي العديد من الدراسات بتناول المكسرات يوميًا ، ولكن أيها أفضل؟ وقد قدم فريق من الباحثين عبر تقرير حديث نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNEws”، أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم، وتشمل:

الفستق



يحتوي على مضادات الأكسدة بما في ذلك اللوتين ، وهو مهم لصحة العين، وبيتا كاروتين وفيتامين E الذى قد يساعد في خفض الكولسترول LDL "الضار" والحفاظ على صحة القلب.

اللوز



هو مصدر ممتاز لفيتامين E والمغنيسيوم ، بالإضافة إلى كمية جيدة من الكالسيوم، حيث وجدت دراسة كورية أن تناول حوالي حفنة من اللوز يوميًا يمكن أن يحسن مستويات جميع الدهون في الدم ، بما في ذلك الدهون الثلاثية.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة فلوريدا أن محتواه من الألياف يمكن أن يعزز البكتيريا الجيدة في الأمعاء والصحة الجيدة بشكل عام.

البندق



غني بفيتامين E وكذلك النحاس والمعادن والمنجنيز، ويتم وضعه جنب إلى جنب مع اللوز والجوز ، كغذاء لحماية صحة الدماغ.

الجوز "عين الجمل"



يتصدر الجوز العديد من القوائم التي تحتوي على ضعف مضادات الأكسدة الموجودة في المكسرات الأخرى مع وفرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، بالإضافة إلى الفوائد الصحية للقلب، فقد يقلل تناول الجوز من خطر الاكتئاب.