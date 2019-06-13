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18.5 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك اليوم

الخميس، 13 يونيو 2019 09:56 ص
18.5 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك اليوم عملات _ أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.5 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 357 يومًا، 9.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 9 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

 


البنك المركزى المصرى

طارق عامر

وزارة المالية

اخبار الاقتصاد المصرى

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