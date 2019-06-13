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وكيل وزارة الصحة بقنا يحيل 12 موظفا وطبيبا للشئون القانونية

الخميس، 13 يونيو 2019 03:46 م
وكيل وزارة الصحة بقنا يحيل 12 موظفا وطبيبا للشئون القانونية مستشفى - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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قال الدكتورأيمن الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المديرية شنت حملات مفاجئة على المستشفيات للوقوف علي أوجه القصور والسلبيات، وتم إحالة 12 موظف وطبيب وعامل ، بنقادة للشؤون القانونية بالمديرية لتغييبهم عن العمل بدون سبب.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المديرية تعمل على ضبط دورة العمل بالمستشفيات الحكومية، وتوفير جميع المستلزمات وأدوية الطوارئ والأمصال، وتم التشديد علي النظافة، وتفقد الحضانات، طبقا للجداول الموضوعة، والاستفادة بالحجرات المغلقة، وتشكيل لجنه تفتيش من الإدارة الصحية لمراجعة جميع العاملين في السهر بصفة دورية، والتأكد من تنفيذ التعديلات الجديدة فى خطة العمل.
 
 

 


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