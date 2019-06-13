وزير الاقتصاد الإماراتى: التبادل التجارى بين القاهرة وأبوظبى فى تزايد مستمر

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قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن العلاقات بين مصر والإمارات متميزة دائما ليس من الآن وإنما على مدار عشرات السنين، كما أن التبادل التجاري بين الجانبين في تزايد مستمر.

وأوضح الوزير الإماراتي ـ في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، مساء أمس،الأربعاء، على هامش مشاركة بلاده في مؤتمر ومعرض "اختر أمريكا" الاقتصادي المنعقد حاليا في واشنطن ـ أن هناك فرص استثمارية كبيرة ومتعددة بين البلدين، مشددا على أن مصر تشهد حاليا استقرارا سياسيا، كما أن عدد السياح في تزايد، مشيرا إلى أنه على تواصل مع وزير التجارة المصري المهندس عمرو نصار، وأنه يتابع عن كثب نمو اقتصاد مصر بصورة واضحة.

وأكد المنصوري "نحن في دولة الإمارات جاهزون للاستثمار دائما في مصر"، وخاصة الجوانب الاقتصادية بما في ذلك مشروعات لتوفير فرص عمل ونمو اقتصادي تحقق عائدا استثماريا جيدا بين الدولتين، مشيرا إلى أن هناك قطاعات عدة مثل قطاع الصناعة نرى أن لها أهمية و دورا مستقبليا قويا في العملية الاستثمارية بصورة عامة بالتعاون مع بعض الدول والتكتلات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان ومع الولايات المتحدة أيضا في خلق صناعات قوية على أرض مصر.

ولفت وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى أن هذا يمكن تحقيقه خصوصا في ظل وجود سوق كبيرة في مصر تعداد سكانها "100 مليون نسمة"، بالإضافة إلى الأسواق المفتوحة في الشرق الأوسط وأوروبا وهناك اتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الفرص التجارية الكبيرة الموجودة في المنطقة العربية.

وقال المنصوري، أرى أن قطاع الصناعة خاصة المتوسطة والكبيرة سيكون له دور مهم جدا في مزيد من النمو للاقتصاد المصري، ولا ننسى أيضا السوق الأفريقية الواعدة بالنسبة للمنتجات المصرية.

من جانبه، قال أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال سيف الجروان، إن علاقات الإمارات ومصر عميقة ولها باع طويل في المجالات الاستثمارية والتجارية بدأت منذ اتحاد الإمارات عام 1971 وهي علاقات قوية ومتينة، وهي في رأيه تمر بأفضل حالاتها وهذا نتيجة العلاقة الممتازة بين القيادتين الرشيدتين في البلدين.

وأوضح الجروان "أن هناك بعدا ثقافيا واجتماعيا قويا لهذه العلاقات، كما تربطنا مصالح مشتركة ولنا استثمارات كبيرة بمصر سواء في مجال البنية التحتية بشركات متعددة لها باع طويل في مصر التي هي بلد معطاء وتمثل بالنسبة للمستثمر الإماراتي بعدا استراتيجيا للغاية".

وقال أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن مصر أرض صلبة خاصة الآن بعد الوصول إلى مرحلة أمنية ممتازة حاليا مما جعل المناخ الاستثمار بها ممتازا للغاية أيضا، مؤكدا بالقول "إننا نتابع عن كثب ما يجري بمصر من استثمارات وتعديلات وتطوير في النظام القانوني حيث أحدثت مصر قانونا جديدا للاستثمار وأعتقد أنها تعد خطوة مهمة للغاية ستنجح من خلالها مصر في استقطاب استثمارات كثيرة سواء من أوروبا أو العالم العربي خاصة من دولة الإمارات.