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نيابة ديروط تُصرح بدفن جثة طفلة "تسمم الترمس" بأسيوط

الخميس، 13 يونيو 2019 04:19 م
نيابة ديروط تُصرح بدفن جثة طفلة "تسمم الترمس" بأسيوط جثه -ارشيفيه
أسيوط ـ محمود عجمي

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قررت نيابة مركز ديروط بمحافظة أسيوط، التصريح بدفن جثمان الطفلة المتوفية إثر تعرضها للتسمم نتيجة تناول وجبة داخل فرح بقرية نزلة السرقنا التابعة لمركز ديروط، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقى محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغ بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط يعانون من الإجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات وتم الكشف على باقي الحالات وتلقيهم الاسعافات الأولية.
 
انتقل المحافظ إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين والاطمئنان على تقديم كافة الرعاية الصحية لهم، مؤكدا أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى والتأهب التام لاستقبال أية حالات أخرى مصدرًا توجيهاته بمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الأمر، مشيرا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الوقوف بجوار أبنائها وتقديم كافة المساعدات الطبية المتاحة والممكنة لحين استقرار حالة المصابين الصحية.
 
وأكد الدكتور أسامة حجازى، مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بأسيوط، أنه تم خروج جميع حالات التسمم التي أصيب بها 198 شخصا من أهالي قرية نزلة سرقنا التابعة لمركز ديروط، إثر تناولهم طعام فاسد "ترمس" في أحد الأفراح.

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