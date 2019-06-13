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منظمة خريجى الأزهر فى ليبيا تطلق قافلة الخير والوسطية لتحصين الشباب من التطرف

الخميس، 13 يونيو 2019 01:15 م
منظمة خريجى الأزهر فى ليبيا تطلق قافلة الخير والوسطية لتحصين الشباب من التطرف منظمة خريجى الأزهر بليبيا تطلق قافلة الخير والوسطية
كتب لؤى على

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أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا قافلة دعوية تحت عنوان "قافلة الخير والوسطية "، يأتى هذا النشاط إدراكاً من فرع المنظمة بليبيا بخطورة ما تخطط له جماعات العنف هناك من استقطاب الشباب وإدخالهم ضمن هذه الجماعات الضالة من خلال قنوات متعددة ومتجددة.
 
طافت قافلة الخير والوسطية التى بلغ عدد المشاركين فيها 30عالماً وشاباً عدة مناطق هامة وتوقفت في منطقة تاهزاوة بجنوب ليبيا.
 
دار حوار ونقاش بين قافلة الخير وأهالى المنطقة بعلماء القافلة وشبابها تم التركيز فيه على مظاهر ايمان الشباب بالأفكار الضالة  الذين يجدون لهم محاضن تسوغ العنف بنصوص دينية وتجعله لهم أيديولوجيا ومنهج حياة وخطة مستقبل.
 
وأكد علماء القافلة على ضرورة تحمل الجميع مسئولياته في تحصين الناشئة والشباب ضد خطر التطرف بتعاون واسع وصادق ومتواصل بين أفراد المجتمع، الذى من شأنه أن يُعجل بالقضاء على تلك الآفة الفتاكة وإيقاف مد أفكارها الهدامة.
 
 
 

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

ليبيا

قافلة دعوية

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