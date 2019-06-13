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مندوب السعودية فى الأمم المتحدة يستقبل المدير الإقليمى لـ"اليونيسف"

الخميس، 13 يونيو 2019 09:21 ص
مندوب السعودية فى الأمم المتحدة يستقبل المدير الإقليمى لـ"اليونيسف" عبد الله المعلمى يستقبل المدير الإقليمى لليونيسف
وكالات الأنباء

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استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى، فى مكتبه بمقر الوفد فى نيويورك المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "اليونيسف" جريت جابيلير.

وقدم المدير الاقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "اليونيسف" جريت جابيلير، فى بداية الاستقبال، حسبما ذكرت "واس" شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها السخى للمنظمة، والذى يساهم بشكل كبير فى تنفيذ العديد من المشروعات الإنمائية التى يستفيد منها ملايين الأطفال فى مختلف الدول التى تنفذ فيها المنظمة مشروعاتها، بما يعكس إيمان المملكة واهتمامها بإحدى أهم منظمات الأمم المتحدة.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتقديم الدعم لإصلاح التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، كنزع سلاح الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، اضافة لرصد الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال والإبلاغ عنها، وحمايتهم من الإيذاء، والاستغلال والعنف بما فى ذلك الاتجار والعنف الجنسى والجنساني.

وتنفذ "اليونيسيف" العديد من المشروعات التعليمية التى تعمل على ضمان أن يتمتع جميع الأطفال بفرص متساوية فى الحصول على التعليم النوعي، إضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الصحية للأمهات والأطفال وخاصة الرضع وحديثى الولادة لضمان حصولهم على الرعاية الطبية التى تساعدهم فى البقاء على قيد الحياة، كما تسهم المنظمة فى توفير التغذية الجيدة والمثلى لجميع الأطفال التى من شأنها تعزيز نموهم وتنميتهم، وغيرها من البرامج الانسانية والتنومية.

حضر الاستقبال أخصائية الشراكات العامة فى منظمة "اليونيسيف" شيماء دانيشجو، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم السكرتير أول بندر النهدى، ورئيس قسم الإعلام والمراسم السكرتير أول محمد القاضى.

 


منظمة الامم المتحدة للطفولة

اليونيسيف

السعوديه

عبد الله المعلمى

اخبار عربيه

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