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مقتل وإصابة 31 من عناصر طالبان خلال عملية شمال أفغانستان

الخميس، 13 يونيو 2019 11:39 ص
مقتل وإصابة 31 من عناصر طالبان خلال عملية شمال أفغانستان القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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شنت القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغانى عملية فى إقليم تخار شمال البلاد، أسفرت عن مقتل وإصابة 31 مسلحًا تابعًا لحركة طالبان وتدمير مركبتين من طراز "هامفى"، كان قد تم الاستيلاء عليهما.

وقال فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الأفغاني في بيان، نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الخميس، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 19 مسلحًا خلال اشتباك وقع في منطقة خواجة غار بالإقليم الأفغاني خلال عملية التطهير.


وأضاف البيان أن القوات الخاصة قامت بتطهير المنطقة بشكل كامل من وجود مسلحى طالبان بها.


كما جاء بالبيان أن القوات الخاصة أصابت 12 مسلحًا تابعًا لطالبان وقامت بتدمير مركبتين من طراز "هامفي"، كانتا قد تم الاستيلاء عليهما.
ولم يعلق مسلحو طالبان على هذه العملية حتى الآن.


في سياق آخر، أطلقت الحكومة الأفغانية سراح 490 سجينًا من طالبان في بادرة حسن نية كجزء من الجهود المبذولة لدفع عملية السلام.
وقال رئيس المركز الإعلامي للحكومة فيروز بشاري -وفقا لما أوردته شبكة (ايه بي سي) الأمريكية اليوم الخميس : "إن مسلحي طالبان المفرج عنهم إما مرضى أو يتبقى أقل من عام على فترة عقوبتهم".


وأضاف بشارى: "أنهم ضمن مجموعة تتكون من 887 سجينًا أمر الرئيس أشرف غاني بإطلاق سراحهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.. إلا أنه لم يكشف عن موعد إطلاق سراح السجناء الباقين".


افغانستان

حركه طالبان

الامن الافغانى

عناصر طالبان

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