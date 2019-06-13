مصرع مواطن وإصابة 4 فى مشاجرة بين عائلتين بسبب قطعة أرض بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقي مواطن مصرعه وأصيب 4 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بمدينة الطود شرقي محافظة الأقصر، وذلك لخلافات بينهما على فدان و10 قراريط، تم نقل المصابين للمستشفي والسيطرة علي الوضع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء طارق علام ، مدير أمن الاقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمدينة الطود شرقي المحافظة ،بين عائلتى "البدري" و"خليل" وذلك لخلافات بينهما علي قطعة أرض بمنطقة نجع المهيدات، حيث يقول أبناء العائلة الثانية أنهم حصلوا علي قرار من المحكمة بأحقيتهم في مساحة فدان و10 قراريط بالمنطقة، ولدي قيامهم دخولهم الأرض وتسويرها تشاجر معهم أبناء العائلة الثانية، ودخلوا في مشاجرة بالأسلحة النارية.

وأسفر تبادل إطلاق النيران بين العائلتين عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين، فتم نقل المصابين لمستشفي الأقصر الدولي لإجراء الفحوصات الطبية اللازم لهم، وتمكن رجال الشرطة من السيطرة علي الوضع وتفريق الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.