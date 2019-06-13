محافظ الشرقية: استقبال 15 ألف شكوى عبر بوابة الشكاوى وخدمة "واتس آب"

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل 7904 شكاوى من المواطنين وتم حل 7294 شكوى بنسبة تنفيذ 92% وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر 2018 إلى 30 مايو 2019 .

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة حكومية متكاملة لخدمة المواطنين والاستجابة لمشاكلهم وتوفير الحلول المناسبة لشكواهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، وخدمة واتس آب ومكتب خدمة المواطنين بالديوان العام حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين، عن طريق أكثر من قناة متاحة للمواطنين، وذلك لتوفير الحلول المطلوبة.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى استقبال شكاوى المواطنين من خلال عدد من القنوات والأساليب والطرق، منها وسائل التواصل الحديثة مثل الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيس بوك، وخدمة واتس آب لرقم 01270664666 ، وخدمة الخط الساخن 16528 ، وغيرها ، ليتم رفع تلك الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعه لمجلس الوزراء مما يساهم فى رفع الوعى المجتمعى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .

وأكد محافظ الشرقية أن باب مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعرض شكواهم وإيجاد الحلول الفورية ، حيث تم عقد 13 لقاء جماهيرى لعدد 96 مواطن بناء على طلبهم بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الجهات التنفيذية لبحث شكواهم وإتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها

وأوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منذ يناير 2011 حتى مايو 2019 م استقبلت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء 24064 شكوى تم تنفيذ 23457 شكوى بنسبة تنفيذ 97 %.

وأشار مدير البوابة الإلكترونية إلى أن إجمالى الشكاوى الوارده عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والواتس آب بلغ 7809 شكوى تم تنفيذ 7391 شكوى فى الفترة من 1 / 9 /2018 إلى 30 / 5/ 2019 ، حيث إستقبلت بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء 5896 شكوى فى العديد من القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة ، وتم تنفيذ 5536 شكوى تم إستقبال 30 شكوى واردة من رئاسة الجمهورية ، وتم تنفيذ 30 شكوى. وقد إستقبل رقم 01555525444 واتس آب مجلس الوزراء (تجمعات القمامة) 511 شكوى ، وتم تنفيذ 495 شكوى على ، وقد إستقبل واتس آب وزارة التنمية المحلية مبادرة صوتك مسموع 346 شكوى ، وتم تنفيذ 332 شكوى ، وقد إستقبل الواتس آب الرسمى لمحافظة الشرقية 1026 شكوى ، وتم تنفيذ 998 شكوى.