محافظ أسيوط يسلم 10 شيكات للمنتفعين بمشروعات وقروض تنمية المشروعات

أسيوط ضحا صالح

سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط 10 شيكات لبعض شباب الخريجين من المنتفعين بمشروعات وقروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط

وأعلن المحافظ ضخ الجهاز لمبلغ 115 مليون حنيه لتمويل 5500 مشروع صغير ومتناهي الصغر وذلك في إطار خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ورميح عبدالحسيب مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط وايهاب عبد الحميد نائب مدير الجهاز.

وأشار المحافظ الى أهمية توجيه طاقات الشباب إلى فتح مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل ومصدر دخل لهم مشيرًا إلى المشروعات وفرص العمل المتاحة من خلال مشروعات وبرامج جهاز تنمية المشروعات وبرنامج "مشروعك" وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة والتي تبنتها المحافظة وأعلنت عنها بجميع القرى والمراكز بمختلف وسائل الإعلام لحث الشباب على إقامة مشروعات جديدة.

لافتا إلى أن المحافظة ستستمر في التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لمعرفة فرص العمل المتاحة لديهم في كافة التخصصات والمؤهلات الدراسية وطرحها للشباب الجاد للاستفادة منها فضلًا عن توفير فرص تدريبية لتنمية المهارات وتحقيق التوازن الأمثل بين احتياجات سوق العمل وقدرات الشباب.

وأضاف رميح عبدالحسيب إلى أن الجهاز قام بتمويل 5500 مشروع صغير ومتناهي الصغر حققت 6600 فرصة عمل بتكلفة 115 مليون جنيه إجمالي ما تم ضخه خلال الربع الأول من عام 2019 وتضمنت مشاريع المرأة المعيلة والحرفيين وماكينات الخياطة لربات المنازل.

ومن جانب أخر كرم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط لتميزه على مستوى مديري مناطق الجمهورية فضلًا عن تكريم بعض العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظة لحصولهم على المراكز الأولى في الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين الدوري بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة وبعض وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي قطاعات الخدمات بالمحافظة.

حيث كرم المحافظ كل من إسلام على عبد الحفيظ مدير مكتب المتابعة الميدانية بمركز أسيوط وحصوله على المركز الأول مكرر بدورة تنمية مهارات مديرى ومكاتب المتابعة على مستوى الوحدات المحلية وطلعت محمد محمد رئيس قرية الشامية لحصوله على المركز الأول مكرر بدورة صقل مهارات العاملين بإدارات الإشغالات والمحلات على مستوى الوحدات المحلية وعبدالناصر عبدالنعيم سيد بإدارة الاشغالات لحصوله على المركز الثاني مكرر بدورة صقل مهارات العاملين بإدارات الاشغالات والمحلات على مستوى الوحدات المحلية ومحمود محمد توفيق بالموارد البشرية لحصوله على المركز الثاني بدورة صقل مهارات العاملين بأقسام الاستحقاقات والمعاشات على مستوى الوحدات المحلية وعلى عبد الله على مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة لحصوله على أفضل مدير جلسة بدورة نحو بيئة معرفية ومستقبل أفضل في المحليات والتي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية بسقارة.

واستكمل محافظ أسيوط لقائه بالمواطنين بالإستماع إلى بعض مشاكل وطلبات المواطنين وخاصة ذوي الإعاقة منهم والتي تمثلت في طلبات الحصول على فرصة عمل أو وحدات سكنية وقرر المحافظ عمل أبحاث اجتماعية لهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وعمل أبحاث اجتماعية لبعض الحالات الأكثر احتياجًا والموافقة على فتح محلات لهم بالسوق المركزى بحي شرق أسيوط بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة كما كلف وكيل وزارة الإسكان ومسئولي الإدارات الهندسية بحي غرب ومراكز أسيوط ومنفلوط والبدارى بمعاينة بعض الشكاوى على الطبيعة وكتابة تقرير بنتيجة المعاينة وإتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد حرص على فتح قنوات التواصل مع المواطنين وتفاعله مع شكاوى وطلبات المواطنين من خلال لقاء المواطنين بالديوان العام كل أسبوعين يوم "الأربعاء" في تمام الساعة 8 مساءًا على أن يتم تقديم الشكوى مسبقًا بمركز خدمة المواطنين بالمحافظة يوميًا من الساعة 8 ونصف صباحًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا ما عدا يوم الجمعة فضلًا عن عقد لقاء المواطنين بمدينة أسيوط الجديدة آخر ثلاثاء من كل شهر بالإضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.