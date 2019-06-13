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لو رياضى.. تعرف على أسباب تقلصات المعدة أثناء ممارسة رياضة الجرى

الخميس، 13 يونيو 2019 07:30 م
لو رياضى.. تعرف على أسباب تقلصات المعدة أثناء ممارسة رياضة الجرى ممارسة رياضة الجرى
كتبت إيناس البنا

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حدوث صعوبة فى التنفس هو سبب متكرر لتشنجات المعدة التي تحدث أثناء ممارسة رياضة الجري، لذا يجب الحرص على استهلاك الكثير من الطعام أو السوائل ، لأن نقص مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم تؤدي أيضًا إلى تقلصات في المعدة.

وأوضح تقرير موقع " howstuffworks" أن التشنجات المرتبطة بالجهاز الهضمي تحدث غالبًا بسبب الجفاف والنظام الغذائي الفقير لبعض العناصر الهامة، ويساعد شرب 400 إلى 600 مليلتر من الماء البارد قبل التمرين لمدة 10 إلى 20 دقيقة في تأخير الجفاف.

الجرى
الجرى

 

وتقوم المعدة بإفراغ السوائل الباردة بمعدل أسرع من السوائل في درجة حرارة الجسم، أيضا يكون معدل الإفراغ أسرع عندما يكون حجم المعدة أكبر ، ولهذا يوصى بالشرب كل 10 إلى 15 دقيقة.

ومع ذلك ، يجب تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام، لأن هذا يؤدي إلى شعور غير مريح بوجود معدة كاملة ممتلئة، ويجب تقليل بقايا الجهاز الهضمي عن طريق تقليل تناول الألياف والأطعمة "الثقيلة" واستهلاك المشروبات عالية الكربوهيدرات قبل الجري.

 


رياضة الجرى

الكالسيوم

نقص الصوديوم

المشروبات عالية الكربوهيدرات

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