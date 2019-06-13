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علاج سلس البول بطرق عدة منها تمارين تقوية عظام الحوض

الخميس، 13 يونيو 2019 04:02 ص
علاج سلس البول بطرق عدة منها تمارين تقوية عظام الحوض سلس البول - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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سلس البول أو التبول اللا إرادى من المشاكل الصحية الشائعة بين كثير من الناس، وتعنى تسرب البول بشكل لا إرادي بسبب فقدان السيطرة على العضلة العاصرة البولية أو ضعفها، فى هذا التقرير نتعرف على علاج سلس البول، وفقًا لموقع  Medical news today.

وفقًا لجمعية المسالك البولية الأمريكية، فإن ما بين ربع إلى ثلث الرجال والنساء في الولايات المتحدة يعانون من سلس البول، وهو أكثر شيوعًا بين النساء أكثر من الرجال.

علاج سلس البول 1
 سلس البول 

 

علاج سلس البول

يعتمد علاج سلس البول على عدة عوامل، مثل نوع سلس البول وعمر المريض وصحته العامة والنفسية.

تمارين رياضية لعلاج سلس البول

تساعد تمارين قاع الحوض، المعروفة أيضًا باسم تمارين كيجل، على تقوية العضلة العاصرة وعضلات قاع الحوض- وهى العضلات التي تساعد على التحكم في التبول.

الجهاز البولى علاج سلس البول
الجهاز البولى 

تدريب المثانة

تدريب المثانة على تأخير التبول كلما كانت هناك حاجة للقيام بذلك، وذلك من خلال التبول ثم الانتظار لبضع دقائق، ثم التبول مرة أخرى ويقوم الشخص بتحديد أوقات محددة خلال اليوم لدخول الحمام، على سبيل المثال، كل ساعتين، ويساعد تدريب المثانة المريض على استعادة السيطرة تدريجيًا على المثانة.

أدوية السلس البولي

في حالة استخدام الأدوية، يكون هذا عادةً مع تقنيات أو تمارين أخرى، ومن الأدوية:

-مضادات الكولين التى تهدئ المثانة المفرطة النشاط.

- الأستروجين الموضعي قد يعزز الأنسجة في مجرى البول والمناطق المهبلية ويقلل بعض الأعراض.

-مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.

علاج سلس البول
علاج سلس البول

-العلاج بالترددات الراديوية: يتم تسخين الأنسجة في الجهاز البولي السفلي، وهذا يؤدي إلى تحسين السيطرة على البول.

-البوتوكس عن طريق الحقن في عضلة المثانة، يمكن أن يساعد ذلك فى علاج المثانة المفرطة النشاط.

- الجراحة

الجراحة خيار إذا لم تنجح العلاجات الأخرى، حيث يتم إدخال شبكة تحت عنق المثانة للمساعدة في دعم مجرى البول ومنع تسرب البول، التنظير المهبلي: وهو رفع عنق المثانة يمكن أن يساعد في تخفيف سلس الإجهاد.

العضلة العاصرة الصناعية: قد يتم إدخال العضلة العاصرة الاصطناعية أو الصمام للتحكم في تدفق البول من المثانة إلى مجرى البول.

-قسطرة بولية: أنبوب ينتقل من المثانة عبر مجرى البول خارج الجسم إلى كيس يجمع البول.

علاج سلس البول 2
 سلس البول 

علاج سلس البول

سلس البول

علاج التبول اللا اردى

التبول اللا ارادى

اعراض سلس البول

تمارين عظام الحوض

تمارين كيجل

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