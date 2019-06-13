صحيفة كندية: ترودو يلتقى ترامب فى البيت الأبيض للضغط على الصين

أ ش أ

يلتقي رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض يوم 20 يونيو الجاري، للحصول على مساعدة الولايات المتحدة في الضغط على الصين للإفراج عن الكنديين المحتجزين في بكين منذ ديسمبر الماضي، والتنسيق معه للمصادقة على اتفاق التجارة الحرة الجديد لأمريكا الشمالية، وفقا لصحيفة "جلوب اند ميل" الكندية.

وأوضحت الصحيفة أن ترودو يأمل أيضا في لقاء الرئيس الصيني تشي جين بينج خلال قمة العرشين القادمة في اليابان بنهاية الشهر الجاري، بجانب رغبته في التنسيق مع الرئيس الأمريكي بخصوص القضايا التي سيتم اثارتها خلال القمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي بارز قوله إن الأولوية خلال لقاء ترودو وترامب هو المساعدة في الضغط على الرئيس الصيني للإفراج عن الكنديين رجل الأعمال مايكل سبافور، والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج.

واعتقلت الصين الثنائي الكندي في شهر ديسمبر حيث وجهت لهما اتهامات بالتجسس، حيث أبقت عليهما قيد الحجز الانفرادي. وتقول الحكومة الكندية إن اعتقالهما جاء كعمل انتقامي بعد اعتقال كندا للمديرة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية في مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي بناء على مذكرة اعتقال من الولايات المتحدة.