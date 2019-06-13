صحف الكويت تبرز دعوة الرئيس السيسى لتكاتف جهود الدول الأفريقية لمكافحة الفساد

الكويت (أ ش أ)

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى تكاتف جهود الدول الأفريقية، من أجل مكافحة الفساد، والتى أطلقها أمس الأربعاء خلال كلمته فى افتتاح منتدى الاتحاد الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، المنعقد فى شرم الشيخ.

وقالت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان (السيسى: نحتاج لتكاتف الجهود فى أفريقيا لمكافحة الفساد)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن انعقاد المنتدى في مصر، يأتى إيمانا بأهمية تعزيز العمل الأفريقى المشترك، وتبادل الخبرات في هذا المجال، والذى أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية، وأجندة أعمال الاتحاد الأفريقي، وبات يحتاج إلى تكاتف جهود الجميع بشكل منسق في المجالات السياسية، والتشريعية، والقضائية، والرقابية؛ لمكافحة آفة الفساد التي تنخر فى اقتصاديات الدول.



وأضافت أن الرئيس السيسى أكد أن مصر قطعت مصر شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، دون أن تنعزل تلك الجهود عن الجهود الدولية فى مكافحة تلك الظاهرة؛ حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية، وفقا لأعلى المتطلبات، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته، والتي تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الأفريقية في مكافحة الفساد.



من جانبها، قالت صحيفة "السياسة"، تحت عنوان (السيسى: مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، مشيرا إلى أن مصر اهتمت بتعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له، وعملت على سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحته، باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية.



بدورها، قالت صحيفة "النهار"، تحت عنوان (السيسي: الفساد يقف أمام تطلعاتنا لتحيق التنمية)، إن الرئيس السيسي أكد أن الاهتمام المصري بمكافحة الفساد، اكتسب وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحته، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا للحفاظ على المال العام، وتحقيقاً لحسن ادارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول.



وأشارت إلى أن الرئيس السيسي تعهد بمواصلة دعم مصر للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقي، من خلال مضاعفة المنح التدريبية التى تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية.



ولفتت "النهار" الكويتية إلى أن ممثلى نحو 55 دولة يشاركون في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي عقد بناء على مبادرة أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضى، أثناء مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، مشيرة إلى أن المبادرة التي تتزامن مع رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى، تستهدف إيجاد منتدى مستدام للحوار بين دول القارة، لتبادل المعلومات والخبرات، والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد.



وقالت صحيفة "الجريدة"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد - في كلمته خلال افتتاح المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد - أن الفساد يُعد أحد المعوقات الرئيسة في طريق التقدم، وتحقيق التنمية المستدامة، والتطلعات المشروعة لشعوب القارة الإفريقية، نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة.



وأضافت أن الرئيس السيسى أشار إلى أن الموارد التي تفقدها إفريقيا جراء الفساد، تعد أحد الأسباب الرئيسة للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية فى كثير من الدول الإفريقية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القاهرة قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة فى مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره.