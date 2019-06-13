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"صحة المنيا":6 محارق للنفايات الطبية الخطرة ورفع 50 طنا من المستشفيات الجامعية

الخميس، 13 يونيو 2019 12:59 م
"صحة المنيا":6 محارق للنفايات الطبية الخطرة ورفع 50 طنا من المستشفيات الجامعية الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا
المنيا- فريق المحافظات

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قالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن وحدة النفايات الطبية الخطرة تواصل جهودها في رفع النفايات الطبية الناتجة عن المستشفيات الجامعية ليتم حرقها والتخلص الآمن منها وفقاً للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة والقدرة الاستيعابية للمحارق التابعة لمديرية الصحة، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ومن أجل بيئة نظيفة خالية من التلوث.

 

وأوضحت وكيل الوزارة، أن المحافظة بها 6 محارق للنفايات الطبية الخطرة وهى محرقة المنيا العام ومحرقة أبو سيدهم ومحرقة لطف الله ومحرقة ملوي ومحرقة حميات بنى مزار ومحرقة مغاغة ، حيث تعمل كل منها بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 100 إلى 200كجم/ دورة، لافتة الى انه تم رفع 50247 كجم من نفايات المستشفيات الجامعية الخطرة في الفترة من فبراير وحتى يونيو2019، وتم حرق جزء منها داخل تلك المحارق نظراً لتعطل المحارق طرفهم منذ عام 2018.

 

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم تفعيل خطة طوارئ مع المحافظات المجاورة لضمان التخلص الكامل لكافة النفايات الناتجة من المستشفيات الجامعية وعدم تراكمها كي لا تكون خطرا يهدد الصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى أن المديرية تعاقدت مع المستشفيات الجامعية ليتم رفع النفايات الطبية الخطرة وفقاً للقدرة الاستيعابية للمحارق بالمحافظة لحين إصلاح المحارق طرفهم على أن تكون وحدة النفايات الخطرة غير مسئولة عن تراكم النفايات الخطرة بالمنشأة في حال تأخر سداد المطالبات.


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