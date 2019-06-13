سعر الدولار اليوم الخميس 13-6-2019 وتراجع طفيف للعملة الأمريكية أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

سجل سعر الدولار الأمريكى تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، اليوم الخميس 13-6-2019، وذلك على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى مصر، فيما استقر سعره عند ختام تعاملات الأمس فى بنوك أخرى، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد من البنوك الآن، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الخميس، كما يلى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.67جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة



16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع