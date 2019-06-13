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سائق يقتل ابنة زوجته لتبولها على نفسها ببولاق الدكرور

الخميس، 13 يونيو 2019 10:05 ص
سائق يقتل ابنة زوجته لتبولها على نفسها ببولاق الدكرور جثة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على سائق لاتهامه بالاعتداء بالضرب على ابنة زوجته، البالغة من العمر 4 سنوات، مما أسفر عن مفارقتها الحياة، بسبب تبولها على نفسها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مفارقة الحياة، وادعاء والدتها مصرعها نتيجة سقوطها من أعلى سلم العقار.
 
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن زوج والدة الطفلة وراء الاعتداء عليها بالضرب، حتى فارقت الحياة، بسبب تبولها على نفسها. 
وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

قتل طفلة

تبول لا إرادي

بولاق الدكرور

أمن الجيزة

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