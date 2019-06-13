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بعد عام على حلف الحكومة اليمين أمام الرئيس..

رئيس الوزراء: الحكومة تقدم تقريرها الثانى للبرلمان عن الأشهر الستة الماضية

الخميس، 13 يونيو 2019 05:31 م
رئيس الوزراء: الحكومة تقدم تقريرها الثانى للبرلمان عن الأشهر الستة الماضية مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للمجلس، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة

وفى بداية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لأعضاء الحكومة بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة برئاسته، حيث تم حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يوم 14/6/2018، وبهذه المناسبة وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لجميع الوزراء على ما يبذلونه من جهد كبير فى خدمة الوطن والمواطنين، مطالباً بمضاعفة هذا الجهد خلال الفترة القادمة بما يلبى متطلبات وطموحات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.

وفى هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء ،  بما يشهده الوطن من استقرار فى هذه المرحلة بفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، حفاظاً على أمن واستقرار الوطن، كما نوه رئيس الوزراء إلى ما حققه برنامج الاصلاح الاقتصادى، من نجاحات بشهادة العديد من المؤسسات الدولية التى يتم الاعلان عنها من خلال تقارير تلك المؤسسات، هذا إلى جانب ما حققته المؤشرات الاقتصادية من تحسن ملحوظ فى معدلات التنمية وزيادة حجم الاستثمارات بالاضافة إلى انخفاض نسب البطالة، والتضخم

وجدد رئيس الوزراء  ، خلال الاجتماع التأكيد على استمرار جهود الحكومة لدعم ملفى الصحة والتعليم، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالهما، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التى تتم حالياً بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح رئيس الوزراء ، أنه سيتم تقديم تقرير للبرلمان عن أداء الحكومة خلال الـ 6 أشهر الاخيرة، وهو التقليد الذى اتبعته الحكومة منذ توليها المسئولية، حيث سبق إرسال تقرير للبرلمان عن أداء الحكومة فى الاشهر الـ 6 الأولى منذ توليها المسئولية، ويتم حالياً إعداد النسخة الثانية لتقرير أداء الحكومة.            

 

 


تقرير أداء الحكومة

مجلس الوزراء

اجتماع الحكومة

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