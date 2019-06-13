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دار الإفتاء : العمل فى البنوك جائز شرعًا ولا حرمة فيه .. (فيديو)

الخميس، 13 يونيو 2019 05:40 م
دار الإفتاء : العمل فى البنوك جائز شرعًا ولا حرمة فيه .. (فيديو) الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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بثت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، أجابت فيه على سؤال ورد إليها وهو :"حكم العمل فى البنوك".

وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال مقطع الفيديو، إن العمل فى البنوك جائز شرعا ولا حرمة فيه.

جدير بالذكر، كانت قد بثت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو، الثلاثاء الماضى، أجابت فيه على سؤال حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك، حيث أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها، لأن البنك يشترى السيارة ويدخل السيارة فى ملكيته ولو حكما ولو للحظة ثم ينقل هذه السيارة للمشترى.


حكم العمل فى البنوك

العمل فى البنك

اخبار الافتاء

الافتاء

شراء سياره من بنك

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