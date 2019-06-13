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حملة 100 مليون صحة تكشف طرق التغذية الصحية للمراهقات

الخميس، 13 يونيو 2019 05:34 م
حملة 100 مليون صحة تكشف طرق التغذية الصحية للمراهقات غذاء صحى
كتب وليد عبد السلام

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كشفت مبادرة 100 مليون صحة، عن طرق التغذية الصحية وخاصة عند المراهقات، مشيرة إلى أن حملات التوعية مستمرة وتجوب جميع المحافظات من أجل تعديل النظام الصحى والتغذوى للمصريين من أجل حياة أفضل.
 
وقالت حملة 100 مليون صحة فى منشورتها التوعوية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الصحة الجيدة للمراهقة بعد الزواج وإنجاب أطفال أصحاء تبدأ بتناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مع الطعام المتوازن المتنوع.
 
وأضافت: يجب الحصول على العناصر الغذائية بكيات تكفى احتياج الجسم مثل  الخضروات الطازجة خاصة الورقية الداكنة الخضرة بأى كمية والفاكهة الطازجة والخبز البلدى والبقوليات والقمح والحبوب والألبان خالية الدسم ومنتجاتها وكذلك اللحوم والأسماك والدواجن والبيض بكميات معتدلة.
 
 

100 مليون صحة

التغذية الصحية

الانجاب

الخضروات

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