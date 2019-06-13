حبس متهمين بسرقة "توك توك" بالمرج 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة المرج، بحبس متهمين بسرقة "توك توك" بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما "باسل. م"، و "إيهاب.ع"، واعترفا المتهمين بسرقتهم "توك توك" من داخل إحدى المخازن بمنطقة المرج، وقاما بإخفائه لدى أحد أصدقائهما بمنطقة الخصوص.

وكانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغا من "ع. م"، يفيد بسرقة "توك توك"، من داخل مخزنه بمنطقة المرج، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، بهدف بيع التوك توك، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.